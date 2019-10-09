Іран почав незаплановані військові навчання біля кордонів Туреччини

Ілюстративне фото (anna-news.info)

Навчання спрямовані на оцінку боєготовності підрозділів іранської армії

У середу, 9 жовтня, сухопутні війська Ірану почали незаплановані військові навчання на північно-заході країни біля кордонів з Туреччиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ISNA.

Повідомляється, що військові навчання проводять у районах поблизу озера Урмія, в північно-західній іранської провінції Західний Азербайджан. У військових навчаннях беруть участь підрозділи швидкого реагування, мобільні і наступальні бригади, а також вертольоти з повітряно-десантного підрозділу сухопутних військ іранської армії.

"Військові навчання спрямовані на оцінку боєготовності підрозділів армії, їх рухливості і спритності на полі бою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецькі війська увійшли на територію Сирії, щоб змусити курдські збройні загони відійти від свого кордону. Курди, у свою чергу, закликали міжнародне співтовариство протидіяти Туреччини. Вони вважають безпечним регіон, де Туреччина проводить спецоперацію.

Також РБК-Україна повідомляло, що Іран хоче поліпшити стосунки з країнами Близького Сходу. За словами міністра енергетики Ірану Біжана Зангане, їх спільний ворог знаходиться за межами Близького Сходу.