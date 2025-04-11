Іран може запропонувати США проміжну ядерну угоду: Axios розкрило деталі

Тегеран може запропонувати Вашингтону під час майбутніх переговорів укласти тимчасову ядерну угоду. Таким чином Іран спробує уникнути військову ескалацію, якою погрожували США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Таку можливість іранське керівництво обмірковує на тлі встановленого раніше президентом США Дональдом Трампом терміну у два місяці для переговорів щодо нової ядерної угоди. Паралельно американський лідер наказав нарощувати військові сили США на Близькому Сході для "іншого варіанту", якщо дипломатія зазнає невдачі.

Джерела західних ЗМІ розповіли, що іранці вважають, що досягти складної та високотехнічної ядерної угоди за два місяці нереально. Тому Тегеран хоче отримати більше часу, щоб уникнути ескалації.

"Іранці, схоже, вважають, що стійка угода навряд чи буде досягнута в часові рамки, які планує президент Трамп. Тому, можливо, необхідно розглядати проміжну угоду як проміжну станцію до остаточної угоди", - розповів Axios директор проекту з Ірану в Міжнародній кризовій групі Алі Ваез.

Між тим представництво Ірану при ООН відмовилося від коментарів західним ЗМІ на цю тему.

Що може включати така угода

Проміжна угода між США та Іраном може включати призупинення частини діяльності Тегерану зі збагачення урану, розведення його запасів збагаченого урану на 60% і надання інспекторам ООН більшого доступу до ядерних об’єктів Ірану, пише Axios.

Експерти повідомили західним журналістам, що ці кроки лише "трохи подовжать" терміни розробки Іраном ядерної бомби. Але вони могли б допомогти зміцнити довіру для переговорів щодо комплексної угоди у майбутньому.

Проміжна угода також може включати розширення механізму "відворотного повернення", який був частиною ядерної угоди 2015 року. Термін дії механізму, який запускає санкції Ради Безпеки ООН проти Ірану, якщо він порушує угоду, закінчується в жовтні цього року.

Також Axios зазначає, що проміжна угода, ймовірно, включатиме вимогу Ірану, щоб Трамп припинив свою кампанію "максимального тиску" на економіку країни.

США посилюють санкції щодо Ірану і готуються до переговорів

Цього тижня адміністрація президента США запровадила два раунди нових санкцій проти іранських компаній і осіб, пов'язаних з ядерною програмою та нафтовою промисловістю.

Представник Білого дому Стів Віткофф збирається провести переговори з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі в суботу в Омані.

У той час як США все ще кажуть, що переговори будуть прямими, іранці стверджують, що вони будуть проходити через оманських посередників.

Іран погрожує вислати інспекторів МАГАТЕ і допускає перенесення "ядерки"

У четвер колишній голова Ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані, який зараз є радником із зовнішньої політики верховного лідера Алі Хаменеї, заявив, що триваючі військові загрози проти Ірану "можуть призвести до заходів стримування".

Він також припустив, що Іран міг би вислати інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та припинити співпрацю з ядерною агенцією, а також потенційно передати збагачені матеріали "в безпечні місця", які не контролюються ООН.

США змушують Іран укласти ядерну угоду і погрожують ударом

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп почав погрожувати Ірану бомбардуваннями, якщо Тегеран відмовиться укладати ядерну угоду з Вашингтоном.

У відповідь на це верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї привів збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності.

Додамо, співробітник "Вісконсинського проекту з контролю над ядерним озброєнням" Джон Кейвс, у коментарі для матеріалу РБК-Україна, пояснив, чи здатна Росія бути посередником між Іраном та США.

Детальніше про те, що відомо про переговори США та Ірану щодо ядерки, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Вчора Трамп заявив, що Ізраїль може очолити потенційну військову операцію проти Ірану, якщо сторони не досягнуть угоди щодо ядерної програми.