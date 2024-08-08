Іран може відмовитись від проведення атаки на Ізраїль, - ЗМІ

Видання зазначає, що останніми днями адміністрація Байдена працювала дипломатичними каналами. Вашингтон залучав своїх союзників на Близькому Сході для лобіювання Тегерана, щоб той переглянув своє рішення про військовий напад на Ізраїль.

За словами двох високопосадовців США, Штати попередили Іран, що масований удар лише посилить напруженість і може призвести до прямої конфронтації між двома країнами.

Також адміністрація закликала Іран переглянути свою реакцію на вибух, внаслідок якого загинув лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія. Зазначається, що його смерть, скоріш за все, стала результатом дистанційно керованої бомби, яка була закладена в його тегеранському гостьовому будинку в ході таємної операції, а не частиною більш масштабної атаки.

Тепер, за словами джерел Politico, Тегеран дедалі більше поділяє думку Вашингтона, хоча спочатку заперечував це.

Вони додали, що офіційні особи США через посередників направили Тегерану повідомлення про те, що якщо вибух, внаслідок якого загинув Ханія, був викликаний таємною ізраїльською операцією і не призвів до загибелі жодного іранського громадянина, то Ірану слід переглянути свій план початку військового нападу на Ізраїль.

Чиновники заявили, що очікують на якусь реакцію Ірану на вбивство Ханії, проте Тегеран, схоже, переглянув свою позицію, і США не очікують неминучого нападу на Ізраїль.