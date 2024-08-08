Макрон закликав президента Ірану уникати ескалації на Близькому Сході

Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови закликав президента Ірану Масуда Пезешкіана зробити все можливе, щоб уникнути нової військової ескалації на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Іран також повинен взяти на себе зобов'язання закликати суб'єктів, що підтримуються ним, до максимальної стриманості, щоб уникнути конфлікту", - заявив Макрон.

У зв'язку з цим президент Франції закликав іранського колегу покласти край "логіці репресій" та забезпечити "захист цивільного населення".

Французький лідер підкреслив, що нова військова ескалація не відповідатиме нічиїм інтересам, зокрема інтересам Ірану. За словами Макрона, ескалація завдасть довгострокової шкоди регіональній стабільності.

Нагадаємо, що побоювання щодо військової ескалації між Іраном та Ізраїлем посилилися після вбивства високопоставленого командира "Хезболли" та лідера ХАМАС минулого тижня.

Іран та ХАМАС звинуватили Ізраїль у нападі, але країна ніяк не прокоментувала свою причетність до цього. Однак за інформацією The Washington Post, Ізраїль після вбивства лідера ХАМАС (Ісмаїла Ханії) відразу повідомив США, що саме він причетний за цим діянням.

У відповідь на вбивства і "Хезболла", і Іран, пригрозили вжити заходів у відповідь.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США перекинули дюжину винищувачів F/A-18 на військову базу на Близькому Сході в рамках зусиль Пентагону із захисту Ізраїлю від можливих атак з боку Ірану та його довірених осіб.

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