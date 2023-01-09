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Іран може сприяти масовим військовим злочинам, постачаючи дрони РФ, - Салліван

Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Постачання Іраном безпілотників, які Росія використовує для терору українських міст та об'єктів цивільної інфраструктури, може розцінюватися як сприяння у воєнних злочинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Їхня зброя використовується для вбивства мирних жителів України та для того, щоб спробувати занурити міста в холод і морок, що, на наш погляд, ставить Іран у таке становище, коли він потенційно може сприяти широкомасштабним військовим злочинам", - сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Нагадаємо, Сполучені Штати ввели санкції проти шести громадян Ірану, які відповідальні за розробку та виробництво безпілотників. Зокрема ці БПЛА використовуються росіянами для атаки інфраструктури України.

Раніше Білий дім заявляв, що США шукають способи вплинути на виробництво іранських безпілотників за допомогою санкцій і експортного контролю.

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