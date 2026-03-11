Іран може атакувати західне узбережжя США безпілотниками: який штат під загрозою

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) попередило правоохоронні органи Каліфорнії про загрозу з боку Ірану. Тегеран може використати дрони для атак на західне узбережжя США у відповідь на дії американської адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Читайте також: Сусід України може втягнутися у війну з Іраном на прохання США
Згідно з внутрішнім попередженням ФБР, Іран розглядає можливість запуску дронів із невстановлених суден, що перебувають поблизу американського узбережжя. За оперативними даними, станом на лютий 2026 року Тегеран планував раптовий удар по цілях у Каліфорнії на випадок прямої атаки США по іранській території.
"Ми отримали інформацію, що Іран прагнув здійснити атаку за допомогою БПЛА з судна біля узбережжя США. Наразі ми не маємо точних даних щодо часу, конкретних цілей чи виконавців цього нападу", - зазначається у документі спецслужби.
Експерти з безпеки занепокоєні, що запуск дронів може відбутися як з акваторії Тихого океану, так і з території Мексики. Колишній керівник розвідки Міністерства внутрішньої безпеки Джон Коен зазначив, що Іран має значну присутність та налагоджені зв’язки у Мексиці та Південній Америці.
Представники розвідки тривалий час висловлювали побоювання, що іранське обладнання для атак може бути заздалегідь розміщене на цивільних суднах або суходолі поблизу кордонів США як "сплячий" ресурс на випадок ескалації.
Зазначимо, американські ЗМІ вже пишуть, що готуючи операцію на Близькому Сході, президент США Дональд Трамп недооцінив Іран - і це стало його головною помилкою. Тегеран відповів набагато жорсткіше, ніж очікувалося, і перекрив один із ключових нафтових маршрутів планети.
Нагадаємо, через війну в Ірані нафта вперше з 2022 року "перевалила" за 100 доларів за барель - Brent досягла 104 доларів, зростання складає понад 15%.
За перші два дні війни США витратили боєприпасів на 5,6 мільярда доларів - набагато більше, ніж планувалося. Також у якості помсти Іран міг замінувати Ормузьку протоку.