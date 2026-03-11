Іран може атакувати західне узбережжя США безпілотниками: який штат під загрозою

Згідно з внутрішнім попередженням ФБР, Іран розглядає можливість запуску дронів із невстановлених суден, що перебувають поблизу американського узбережжя. За оперативними даними, станом на лютий 2026 року Тегеран планував раптовий удар по цілях у Каліфорнії на випадок прямої атаки США по іранській території.

"Ми отримали інформацію, що Іран прагнув здійснити атаку за допомогою БПЛА з судна біля узбережжя США. Наразі ми не маємо точних даних щодо часу, конкретних цілей чи виконавців цього нападу", - зазначається у документі спецслужби.

Експерти з безпеки занепокоєні, що запуск дронів може відбутися як з акваторії Тихого океану, так і з території Мексики. Колишній керівник розвідки Міністерства внутрішньої безпеки Джон Коен зазначив, що Іран має значну присутність та налагоджені зв’язки у Мексиці та Південній Америці.

Представники розвідки тривалий час висловлювали побоювання, що іранське обладнання для атак може бути заздалегідь розміщене на цивільних суднах або суходолі поблизу кордонів США як "сплячий" ресурс на випадок ескалації.