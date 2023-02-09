Іран модифікував та покращив вибухівку у дронах, якими РФ атакує Україну, - CNN

Іран передав Росії сотні безпілотників, багато з яких завдали руйнівного удару по енергосистемі та енергетичним об'єктам України.

Не розірвана боєголовка іранського безпілотника "Shahed-131", яка була виявлена в районі Одеси в жовтні 2022 року, була досліджена британською слідчою організацією Conflict Armament Research спільно з українськими військовими. Склад боєголовки допомагає пояснити, чому атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру за останні кілька місяців виявилися таким ефективним.

Аналітики групи вважають, що боєголовки завдовжки трохи менш ніж два фути були поспішно модифіковані погано підігнаними один до одного шарами десятків дрібних металевих уламків, які при ударі розлітаються по великому радіусу. Крім осколків, по колу бойової частини розташовані ще 18 дрібніших зарядів, які при розплавленні вибуховою хвилею здатні пробивати броню і створювати своєрідний вибуховий ефект на 360 градусів. Накопичення цих елементів суттєво збільшує здатність боєголовки знищувати такі цілі, як електростанції, розподільні мережі, лінії електропередач та великі потужні трансформатори. Вони також значно ускладнюють ремонтні роботи.

Експерт розповів CNN, що боєголовки, призначені для бойових цілей, таких як танки або артилерійські гармати, можуть мати іншу конструкцію, з кумулятивним лобовим зарядом, який використовується для більш концентрованих цілей. Однак, боєголовка, досліджена CAR, має радіальний кумулятивний ефект, що може призвести до більшої площі ураження.

"Було багато припущень, що, можливо, ці вибухові речовини були дуже грубими, дешевими та простими. Але дивлячись на боєголовку, стає ясно, що було докладено багато зусиль, щоб переконатися, що вона може завдати якомога більшої шкоди інфраструктурі у великому радіусі", - заявив один із дослідників дрона Демієн Сплітерс.