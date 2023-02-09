Иран модифицировал и улучшил взрывчатку в дронах, которыми РФ атакует Украину, - CNN

Иран передал России сотни беспилотников, многие из которых нанесли разрушительный удар по энергосистеме и энергетическим объектам Украины.

Не разорванная боеголовка иранского беспилотника "Shahed-131", обнаруженная в районе Одессы в октябре 2022 года, была исследована британской следственной организацией Conflict Armament Research совместно с украинскими военными. Состав боеголовки помогает объяснить, почему атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру за последние несколько месяцев оказались столь эффективным.

Аналитики группы считают, что боеголовки длиной чуть менее двух футов были поспешно модифицированы плохо подогнанными друг к другу слоями десятков мелких металлических обломков, при ударе разлетающихся по большому радиусу. Кроме осколков, по кругу боевой части расположены еще 18 более мелких зарядов, которые при расплавлении взрывной волной способны пробивать броню и создавать своеобразный взрывной эффект на 360 градусов. Накопление этих элементов существенно увеличивает способность боеголовки уничтожать такие цели как электростанции, распределительные сети, линии электропередач и большие мощные трансформаторы. Они также значительно усложняют ремонтные работы.

Эксперт рассказал CNN, что боеголовки, предназначенные для боевых целей, таких как танки или артиллерийские пушки, могут иметь другую конструкцию с кумулятивным лобовым зарядом, который используется для более концентрированных целей. Однако боеголовка, исследованная CAR, имеет радиальный кумулятивный эффект, что может привести к большей площади поражения.

"Было много предположений, что, возможно, эти взрывчатые вещества были очень грубыми, дешевыми и простыми. Но, глядя на боеголовку, становится ясно, что было приложено много усилий, чтобы убедиться, что она может нанести как можно больший ущерб инфраструктуре в большом радиусе", - заявил один из исследователей дрона Дэмиен Сплитерс.