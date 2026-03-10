Іран міг замінувати Ормузьку протоку: Трамп жорстко відреагував на чутки

Чутки у ЗМІ

Неназвані американські чиновники повідомили CBS News, що Іран використовує невеликі судна, щоб замінувати Ормузьку протоку.

Видання уточнює, що точна кількість мін в Ірану публічно невідома, проте в різні роки оцінки коливалися приблизно від 2000 до 6000 морських мін, здебільшого вироблених Іраном, Китаєм або Росією.

При цьому CNN з посиланням на власні джерела пише, що масштаб мінування поки що невеликий - за останні дні встановлено кілька десятків мін.

Однак, як розповів виданню один зі співрозмовників, Іран, як і раніше, зберігає понад 80-90% своїх невеликих човнів і засобів встановлення мін, тому його сили теоретично можуть встановити в протоці сотні мін.

Раніше КВІР попереджав, що будь-яке судно, що проходить через протоку, буде атаковано.

Реакція Трампа

"Якщо Іран встановив міни в Ормузькій протоці, а у нас немає жодних повідомлень про це, ми вимагаємо їх негайного зняття! Якщо з якихось причин міни були встановлені і не будуть негайно зняті, військові наслідки для Ірану будуть безпрецедентними", - підкреслив американський лідер.

При цьому, за його словами, якщо Іран прибере міни, це "буде величезний крок у правильному напрямку".

Також президент додав, що США використовують ті самі технології та ракетні можливості, що й проти наркоторговців, щоб знищити човни, які намагаються замінувати Ормузьку протоку.

"За останні кілька годин ми вразили і повністю знищили 10 неактивних мінних загороджувальних катерів та/або кораблів, і це ще не все", - сказав він.