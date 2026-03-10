Іран міг замінувати Ормузьку протоку: Трамп жорстко відреагував на чутки

У ЗМІ з'явилися чутки про те, що Іран замінував Ормузьку протоку. Вашингтон обіцяє серйозні наслідки для Тегерана, якщо це правда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News, CNN і президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.
Неназвані американські чиновники повідомили CBS News, що Іран використовує невеликі судна, щоб замінувати Ормузьку протоку.
Видання уточнює, що точна кількість мін в Ірану публічно невідома, проте в різні роки оцінки коливалися приблизно від 2000 до 6000 морських мін, здебільшого вироблених Іраном, Китаєм або Росією.
При цьому CNN з посиланням на власні джерела пише, що масштаб мінування поки що невеликий - за останні дні встановлено кілька десятків мін.
Однак, як розповів виданню один зі співрозмовників, Іран, як і раніше, зберігає понад 80-90% своїх невеликих човнів і засобів встановлення мін, тому його сили теоретично можуть встановити в протоці сотні мін.
Раніше КВІР попереджав, що будь-яке судно, що проходить через протоку, буде атаковано.
"Якщо Іран встановив міни в Ормузькій протоці, а у нас немає жодних повідомлень про це, ми вимагаємо їх негайного зняття! Якщо з якихось причин міни були встановлені і не будуть негайно зняті, військові наслідки для Ірану будуть безпрецедентними", - підкреслив американський лідер.
При цьому, за його словами, якщо Іран прибере міни, це "буде величезний крок у правильному напрямку".
Також президент додав, що США використовують ті самі технології та ракетні можливості, що й проти наркоторговців, щоб знищити човни, які намагаються замінувати Ормузьку протоку.
"За останні кілька годин ми вразили і повністю знищили 10 неактивних мінних загороджувальних катерів та/або кораблів, і це ще не все", - сказав він.
Варто зауважити, що Ормузька протока - це ключовий маршрут для світового експорту нафти.
Нафтові танкери, що перевозять нафту з таких країн, як Саудівська Аравія, Ірак та Об'єднані Арабські Емірати, повинні проходити через цей вузький водний шлях, щоб потрапити на світові ринки. Через протоку проходить близько 20% світових поставок нафти.
Раніше Корпус вартових ісламської революції обіцяв дозволити вільний прохід через Ормузьку протоку для тих країн, які вишлють послів США та Ізраїлю.