Іран має сприяти припиненню атак на кораблі у Червоному морі, - Кемерон

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Кемерон надіслав "чіткий сигнал" іранському уряду про те, що напади хуситів у Червоному морі мають припинитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Глава британського МЗС зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном у середу, 17 січня, на полях Всесвітнього економічного форуму.

Під час зустрічі, Кемерон засудив "незаконні та неприйнятні" ракетні атаки хуситів на кораблі, що використовують життєво важливий торговельний маршрут Червоним морем. Він також закликав Іран використати свій вплив "для запобігання подальшим загрозам".

Під час виступу на зустрічі ділових і політичних лідерів у Давосі, британський міністр заявив, що "свобода судноплавства є життєво важливою свободою" для глобальної торгівлі.

"Іран несе відповідальність за високий рівень нестабільності в регіоні, підтримуючи ХАМАС в Газі, Хезболлу в Лівані та хуситів в Ємені. Велика Британія має складні відносини з Іраном, але робота міністра закордонних справ полягає в тому, щоб зустрічатися і доносити дуже чіткі повідомлення, що я і зробив", - сказав очільник британського МЗС.

Амір Абдоллахян у соцмережах повідомив, що під час зустрічі сказав Кемерону, що "Америка й Англія повинні негайно припинити підтримку військових злочинів сіоністського режиму апартеїду проти палестинців". Таким чином він натякнув на підтримку Заходом військової операції Ізраїлю в Секторі Газа у відповідь на терористичну атаку ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Атаки єменських хуситів на кораблі в Червоному морі

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярні атаки на торгові судна у Червоному морі за допомогою дронів, а також балістичних і крилатих ракет. Перші напади співпали з початком війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

Через регулярні атаки на комерційні судна, 12 січня США та Британія вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. Однак бойовики угруповання продовжили бити по суднах у Червоному морі та Аденській затоці.

17 січна США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій і наступного дня здійснили чергові удари по об'єктах угруповання в Ємені.

Президент США Джо Байден заявив про намір продовжувати удари по об'єктах хуситів у разі подальших атак на комерційні судна в Червоному морі.

У МЗС Ірану заявили, що атаки радикальних ісламських угруповань на Близькому Сході за підтримки Тегерану не припиняться, доки не закінчиться війна Ізраїлю проти ХАМАС.

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