Иран должен способствовать прекращению атак на корабли в Красном море, - Кэмерон

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кэмерон послал "четкий сигнал" иранскому правительству о том, что нападения хуситов в Красном море должны прекратиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Глава британского МИД встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в среду, 17 января, на полях Всемирного экономического форума.

В ходе встречи, Кэмерон осудил "незаконные и неприемлемые" ракетные атаки хуситов на корабли, которые используют жизненно важный торговый маршрут через Красное море. Он также призвал Иран использовать свое влияние "для предотвращения дальнейших угроз".

Во время выступления на встрече деловых и политических лидеров в Давосе, британский министр заявил, что "свобода судоходства является жизненно важной свободой" для глобальной торговли.

"Иран несет ответственность за высокий уровень нестабильности в регионе, поддерживая ХАМАС в Газе, Хезболлу в Ливане и хуситов в Йемене. У Великобритании сложные отношения с Ираном, но работа министра иностранных дел заключается в том, чтобы встречаться и доносить очень четкие сообщения, что я и сделал", - сказал глава британского МИД.

Амир Абдоллахян в соцсетях сообщил, что во время встречи сказал Кэмерону, что "Америка и Англия должны немедленно прекратить поддержку военных преступлений сионистского режима апартеида против палестинцев". Таким образом он намекнул на поддержку Западом военной операции Израиля в Секторе Газа в ответ на террористическую атаку ХАМАС 7 октября 2023 года.

Атаки йеменских хуситов на корабли в Красном море

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярные атаки на торговые суда в Красном море с помощью дронов, а также баллистических и крылатых ракет. Первые нападения совпали с началом войны между Израилем и ХАМАСом.

Из-за регулярных атак на коммерческие суда, 12 января США и Великобритания ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. Однако боевики группировки продолжили бить по судам в Красном море и Аденском заливе.

17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций и на следующий день осуществили очередные удары по их объектам.

Президент США Джо Байден заявил о намерении продолжать удары по военным объектам хуситов в случае дальнейших атак на коммерческие суда в Красном море.

В МИД Ирана заявили, что атаки радикальных исламских группировок на Ближнем Востоке при поддержке Тегерана не прекратятся, пока не закончится война Израиля против ХАМАС.

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