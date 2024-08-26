Іран не хоче посилення напруженості з Ізраїлем, однак цього не боїться, - МЗС країни

Зазначається, що про це він повідомив своєму італійському колезі, голові МЗС Італії Антоніо Таяні, під час телефонної розмови. Її опублікувало міністерство закордонних справ Ірану.

"Іран не прагне посилити напруженість. Однак він не боїться цього", - заявив він.

Згідно із його словами, відповідь Ірану на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії буде "визначеною, прорахованою та точною".

Ситуація на Близькому сході

Новий військовий конфлікт між Сектором Газа та Ізраїлем розпочався 7 жовтня минулого року із вторгнення бойовиків ХАМАС на територію Ізраїлю, що призвело до загибелі близько 1200 осіб та захоплення близько 250 заручників. Іран із самого початку підтримує угрупування ХАМАС. Він є учасником конфлікту, адже неодноразово допомагав обстрілювати територію Ізраїля та забезпечував бойовиків ХАМАС озброєнням.

Ситуація загострилася ще більше у липні цього року. Вона почала набувати все більшої ескалації після смертоносного ракетного удару терористів "Хезболли" по Голанських висотах в Ізраїлі, внаслідок якого загинули діти, що перебували на футбольному полі.

У відповідь, було ліквідовано високопоставленого командира ХАМАСу у передмісті Бейрута. Пізніше в Тегерані було вбито політичного лідера угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганії. З цього часу світ почав побоюватися розгортання повномасштабної війни в регіоні проти Ізраїлю.