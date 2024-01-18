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Іран має достатньо урану для виготовлення декількох атомних боєголовок, - МАГАТЕ

Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Іран виробив достатньо високозбагаченого урану, щоб виготовити декілька атомних боєголовок.

Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії вважають, що наразі Іран має достатню кількість високозбагаченого урану для створення кількох атомних боєголовок.

"Це дуже розчаровує... Ми не розуміємо, чому вони не забезпечують необхідну прозорість", - генеральний директор МАГАТЕ.

Іран відновив виробництво після листопадової доповіді МАГАТЕ

Попри те, що інспектори не виявили перенаправлення іранських запасів урану на зброю, виробництво і зберігання такої кількості матеріалу викликає занепокоєння.

За даними видання, у грудні Іран потроїв темпи збагачення урану, скасувавши заходи, які було вжито на тлі закулісної дипломатії зі США.

Створення ядерної зброї Іраном

Раніше ми повідомляли, що, за інформацією Reuters, Іран має достатньо запасів урану для створення трьох ядерних бомб. У вересні 2023 року запаси урану в Ірані збільшилися на 6,7 кг і становили 128,3 кг.

Також ми повідомляли, що США не дадуть Ірану зробити ядерну зброю, попри на її здатність створити бомбу за кілька місяців.

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ІранМАГАТЭЯдерна зброя