Іран і США натякнули на можливість відновлення ядерних переговорів

На Генасамблеї ООН президент Ірану Масуд Пезешкіан наголосив, що країна не прагне до створення ядерної зброї. У відповідь посланник президента США Дональда Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що Вашингтон готовий вести переговори й зацікавлений у дипломатичному врегулюванні. За його словами, завдання американської сторони - вирішувати конфлікти, а не посилювати їх.

Переговори та розбіжності

До червневого військового зіткнення Ірану та Ізраїлю сторони провели п'ять раундів діалогу, проте ключовою перешкодою залишалося питання збагачення урану. Західні країни вимагають повністю виключити ризик військового застосування атомної програми, тоді як Тегеран звинувачує США в зриві дипломатії.

Джерела повідомляють, що через посередників Іран передавав сигнали про готовність повернутися за стіл переговорів, але прямої відповіді від американців поки що не було.

Тиск Європи та загроза санкцій

Наприкінці серпня Велика Британія, Франція і Німеччина запустили процедуру відновлення санкцій ООН проти Ірану. Так званий "snapback" може набути чинності вже 27 вересня, якщо не буде досягнуто нової домовленості. Європейські держави пропонують відтермінування на пів року за умови допуску міжнародних інспекторів і врегулювання питання запасів урану.

Позиція світових лідерів

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з іранським колегою заявив, що шанс на угоду зберігається, проте Тегеран не представив конкретних кроків. "Угода все ще можлива. Залишилися лише години. Іран має виконати законні вимоги", - зазначив він.

Також повідомляється, що якщо компроміс не буде знайдено до встановленого терміну, всі санкції ООН автоматично відновляться. Це включає ембарго на постачання зброї, заборону на збагачення урану, обмеження на ракетні програми, заморожування активів і заборону на поїздки для іранських чиновників і компаній. Економіка країни, вже ослаблена санкціями останніх років, ризикує зіткнутися з новим ударом.