Иран и США намекнули на возможность возобновления ядерных переговоров

На Генассамблее ООН президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что страна не стремится к созданию ядерного оружия. В ответ посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф заявил, что Вашингтон готов вести переговоры и заинтересован в дипломатическом урегулировании. По его словам, задача американской стороны — решать конфликты, а не усугублять их.

Переговоры и разногласия

До июньского военного столкновения Ирана и Израиля стороны провели пять раундов диалога, однако ключевым препятствием оставался вопрос обогащения урана. Западные страны требуют полностью исключить риск военного применения атомной программы, в то время как Тегеран обвиняет США в срыве дипломатии.

Источники сообщают, что через посредников Иран передавал сигналы о готовности вернуться за стол переговоров, но прямого ответа от американцев пока не последовало.

Давление Европы и угроза санкций

В конце августа Великобритания, Франция и Германия запустили процедуру восстановления санкций ООН против Ирана. Так называемый «snapback» может вступить в силу уже 27 сентября, если не будет достигнута новая договоренность. Европейские государства предлагают отсрочку на полгода при условии допуска международных инспекторов и урегулирования вопроса запасов урана.

Позиция мировых лидеров

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с иранским коллегой заявил, что шанс на соглашение сохраняется, однако Тегеран не представил конкретных шагов. "Соглашение все еще возможно. Остались лишь часы. Иран должен выполнить законные требования", — отметил он.

Также сообщается, что если компромисс не будет найден до установленного срока, все санкции ООН автоматически восстановятся. Это включает эмбарго на поставки оружия, запрет на обогащение урана, ограничения на ракетные программы, замораживание активов и запрет на поездки для иранских чиновников и компаний. Экономика страны, уже ослабленная санкциями последних лет, рискует столкнуться с новым ударом.