Іран не хоче великої війни з Ізраїлем: експерт оцінив, якою може бути "помста" Тегерана

Іран не хоче великої війни з Ізраїлем. Тому Тегеран досі не відповів на вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії, однак "помста" обов'язково буде.

За його словами, помста Ірану очікувалася у вигляді ракетного удару по Ізраїлю досить швидко, проте "Іран, мабуть, дещо переосмислив". Причиною є, зокрема, й погрози з боку Ізраїлю, США та Світового банку.

"Іран не хоче великої війни з Ізраїлем. Він її побоюється і, судячи з усього, вони вирішили якимось іншим способом помститися. Але тут дилема - іранці обіцяли помсту. Якщо її не здійснити - це втратити обличчя. Вони обіцяли на всіх рівнях", - зазначив Шарп.

Він наголосив, що втрачати обличчя на Близькому Сході - це прояв слабкості як для друзів, так і для ворогів.

"За це доводиться платити. І помста має бути такою, яка б мала вигляд того, що помстився саме Іран. Інакше виходить, що Іран не виконав обіцянку. І тут цікава в Ірану дилема - вдарити ракетами, як це вони робили у квітні, небезпечно, і, крім усього іншого, якщо вони це не зробили ікс тижнів тому, то незрозуміло, чому зволікати. Якщо ракетами, то можна вдарити й одразу", - додав експерт.

На його думку, ймовірно, Іран вирішив діяти іншим шляхом. Зокрема, може вдатися до класичного тероризму.

"Може атакувати ізраїльське представництво за кордоном, спробувати вбити високопоставленого ізраїльтянина або якогось відомого де-небудь за кордоном. Це тероризм. По-друге, не зрозуміло, як за це взяти відповідальність, якщо ти здійснив теракт за кордоном. Я б сказав так: щось та зроблять. Виключати, що вони завдадуть якогось ракетного удару, теж не можна", - зазначив Шарп.