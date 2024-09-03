Иран не хочет большой войны с Израилем: эксперт оценил, какой может быть "месть" Тегерана

Иран не хочет большой войны с Израилем. Поэтому Тегеран до сих пор не ответил на убийство лидера ХАМАС Исмаила Гании, однако "месть" обязательно будет.

По его словам, месть Ирана ожидалась в виде ракетного удара по Израилю достаточно быстро, однако "Иран, видимо, кое-что переосмыслил".Причиной являются, в частности, и угрозы со стороны Израиля, США и Всемирного банка.

"Иран не хочет большой войны с Израилем. Он ее опасается и, судя по всему, они решили каким-то другим способом отомстить. Но здесь дилемма - иранцы обещали месть. Если ее не осуществить - это потерять лицо. Они обещали на всех уровнях", - отметил Шарп.

Он подчеркнул, что терять лицо на Ближнем Востоке - это проявление слабости как для друзей, так и для врагов.

"За это приходится платить. И месть должна быть такой, которая выглядела бы тем, что отомстил именно Иран. Иначе получается, что Иран не выполнил обещание. И здесь интересная в Иране дилемма - ударить ракетами, как это они делали в апреле, опасно, и, кроме всего прочего, если они это не сделали икс недель назад, то непонятно почему оттягивать. Если ракетами, то можно ударить и сразу", - добавил эксперт.

По его мнению, вероятно, Иран решил действовать другим путем. В частности, может прибегнуть к классическому терроризму.

"Может атаковать израильское представительство за границей, попытаться убить высокопоставленного израильтянина или какого-нибудь известного где-нибудь за границей. Это терроризм. Во-вторых, не понятно, как за это взять ответственность, если ты совершил теракт за границей. Я бы сказал так: что-то да сделают. Исключать, что они нанесут какой-то ракетный удар, тоже нельзя", - отметил Шарп.