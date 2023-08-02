Іран готується до будівництва заводів із випуску БПЛА в РФ та Білорусі, - ISW

Іран займається підготовкою до будівництва заводів з виробництва дронів у Білорусі та Росії. Це має допомогти Москві наростити свою "армію" БПЛА, а Тегерану – залучити валюту до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За інформацією аналітиків, 31 липня міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін під час зустрічі з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Резою Аштіані обговорювали створення заводу з виробництва дронів-камікадзе в Білорусі для підтримки російського вторгнення в Україну.

Раніше іранські інженери вивчали можливість трансформації заводу в Гомелі, Білорусь, на підприємства з виробництва дронів. У червні США повідомили, що Іран допомагає Росії побудувати завод із виробництва дронів у Єлабузі, РФ.

Будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників у Білорусі полегшить логістичні проблеми, з якими стикається Росія під час транспортування дронів з Ірану до РФ через Близький Схід. Складання БПЛА дозволить Ірану залучити валютні кошти в економіку.

Ключові висновки ISW: