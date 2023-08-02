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Іран готується до будівництва заводів із випуску БПЛА в РФ та Білорусі, - ISW

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Середа 02 серпня 2023 05:53
Іран готується до будівництва заводів із випуску БПЛА в РФ та Білорусі, - ISW Фото: Іран готується до будівництва заводів із випуску БПЛА в РФ та Білорусі (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Іран займається підготовкою до будівництва заводів з виробництва дронів у Білорусі та Росії. Це має допомогти Москві наростити свою "армію" БПЛА, а Тегерану – залучити валюту до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За інформацією аналітиків, 31 липня міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін під час зустрічі з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Резою Аштіані обговорювали створення заводу з виробництва дронів-камікадзе в Білорусі для підтримки російського вторгнення в Україну.

Раніше іранські інженери вивчали можливість трансформації заводу в Гомелі, Білорусь, на підприємства з виробництва дронів. У червні США повідомили, що Іран допомагає Росії побудувати завод із виробництва дронів у Єлабузі, РФ.

Будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників у Білорусі полегшить логістичні проблеми, з якими стикається Росія під час транспортування дронів з Ірану до РФ через Близький Схід. Складання БПЛА дозволить Ірану залучити валютні кошти в економіку.

Ключові висновки ISW:

  • Міноборони РФ звинуватило Україну в спробі 1 серпня атакувати два патрульні катери Чорноморського флоту за допомогою безпілотних апаратів.
  • Міноборони РФ продовжує позиціонувати начальника Генштабу Росії генерала армії Валерія Герасимова як найефективнішого керівника.
  • Повідомляється, що 1 серпня два білоруські вертольоти порушили повітряний простір Польщі.
  • Українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, 1 серпня просунулися в районі Бахмута.
  • Російські війська 1 серпня вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в районі Бахмута та у прикордонні Донецької та Запорізької областей.
  • ЗСУ 1 серпня продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і просувалися в районі Кремінної та Бахмута.
  • Російська окупаційна влада продовжує депортувати дітей з окупованих регіонів України до Росії під виглядом освітніх та реабілітаційних програм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ шукає можливість виробництва іранських дронів у Білорусі.

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Іран Білорусь Російська Федерація дрони
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