Іран готує потужнішу атаку на Ізраїль, ніж було раніше, - ЗМІ

Єгипетський чиновник розповів WSJ, що Тегеран приватно попередив Каїр, що його відповідь на ізраїльські удари 26 жовтня, які були відповіддю на атаку балістичними ракетами Ісламської Республіки 1 жовтня - буде "жорсткою і комплексною".

"Наші військові втратили людей, тож їм потрібно реагувати", - сказав іранський чиновник.

Він додав, що Іран може використати територію Іраку для частини операції і, ймовірно, націлиться на ізраїльські військові об'єкти, "але набагато агресивніше, ніж минулого разу".

За словами офіційних іранських та арабських осіб, Іран не планує обмежувати свою відповідь ракетами та безпілотниками, як це було під час двох попередніх атак. Крім того, будь-які використовувані ракети будуть мати більш потужні боєголовки.

Ще є і часові рамки відповіді. За словами іранського чиновника, Іран не хоче впливати на вибори в США своєю атакою, тому відповідь буде після голосування у вівторок, 5 листопада, але до інавгурації нового президента у січні.

Також WSJ додало, що за даними американських спецслужб, Іран вважає за краще бачити президентом США Камалу Гарріс, а не Дональда Трампа.