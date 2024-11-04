Иран готовит более мощную атаку на Израиль, чем было ранее, - СМИ

Египетский чиновник рассказал WSJ, что Тегеран в частном порядке предупредил Каир, что его ответ на израильские удары 26 октября, которые были ответом на атаку баллистическими ракетами Исламской Республики 1 октября - будет "жестким и комплексным".

"Наши военные потеряли людей, поэтому им нужно реагировать", - сказал иранский чиновник.

Он додавил, что Иран может использовать территорию Ирака для части операции и, вероятно, нацелится на израильские военные объекты, "но гораздо более агрессивно, чем в прошлый раз".

По словам официальных иранских и арабских лиц, Иран не планирует ограничивать свой ответ ракетами и беспилотниками, как это было во время двух предыдущих атак. Кроме того, любые используемые ракеты будут иметь более мощные боеголовки.

Еще есть и временные рамки ответа. По словам иранского чиновника, Иран не хочет влиять на выборы в США своей атакой, поэтому ответ последует после голосование во вторник, 5 ноября, но до инаугурации нового президента в январе.

Также WSJ добавило, что по данным американских спецслужб, Иран предпочитает видеть президентом США Камалу Харрис, а не Дональда Трампа.