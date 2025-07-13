Іран був би готовий застосувати ядерну бомбу проти Ізраїлю, - Нетаньягу

Про це заявив прем'єр-міністр Єврейської Держави Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

За його словами, Корпус вартових ісламської революції поспішає "озброїтися збагаченим ураном".

"Ми це бачили. Ми говорили, що через рік у них з'явиться ядерна бомба, і вони її застосують. На відміну від інших ядерних держав, вони справді її застосують і зітруть нас з лиця землі", - попередив Нетаньягу.

Також він прокоментував операцію в Газі, де ХАМАС тримає заручників, викрадених під час різанини, яку терористична організація влаштувала в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року.

"Ізраїль робить усе можливе, щоб уникнути жертв серед мирного населення, а ХАМАС робить усе навпаки", - зазначив Нетаньягу.