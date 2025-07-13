Іран був би готовий застосувати ядерну бомбу проти Ізраїлю, - Нетаньягу
Іран здатний створити ядерну бомбу, яку був би готовий застосувати проти Ізраїлю.
Про це заявив прем'єр-міністр Єврейської Держави Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
За його словами, Корпус вартових ісламської революції поспішає "озброїтися збагаченим ураном".
"Ми це бачили. Ми говорили, що через рік у них з'явиться ядерна бомба, і вони її застосують. На відміну від інших ядерних держав, вони справді її застосують і зітруть нас з лиця землі", - попередив Нетаньягу.
Також він прокоментував операцію в Газі, де ХАМАС тримає заручників, викрадених під час різанини, яку терористична організація влаштувала в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року.
"Ізраїль робить усе можливе, щоб уникнути жертв серед мирного населення, а ХАМАС робить усе навпаки", - зазначив Нетаньягу.
Удар Ізраїлю по ядерній програмі Ірану
Ізраїль 13 червня атакував військові та ядерні об'єкти Ірану під час операції "Левовий народ". ЦАХАЛу вдалося ліквідувати високопоставлених військових і фізиків-ядерників.
Пізніше, 22 червня, до операції приєдналися США, атакувавши протибункерними авіабомбами ядерні об'єкти Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
Президент США Дональд Трамп пізніше заявив, що ядерну програму Ірану знищено. 24 червня він оголосив про припинення вогню.
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