Иран готов применить ядерную бомбу против Израиля, - Нетаньяху
Иран способен создать ядерную бомбу, которую готов применить против Израиля.
Об этом заявил премьер-министр Еврейского Государства Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News, передает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
По его словам, Корпус стражей исламской революции спешит "вооружиться обогащенным ураном".
"Мы это видели. Мы говорили, что через год у них появится ядерная бомба, и они ее применят. В отличие от других ядерных держав, они действительно ее применят и сотрут нас с лица земли", - предупредил Нетаньяху.
Также он прокомментировал операцию в Газе, где ХАМАС по-прежнему держит заложников, похищенных во время резни, которую террористическая организация устроила в Израиле 7 октября 2023 года.
"Израиль делает все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а ХАМАС делает все наоборот", - отметил Нетаньяху.
Удар Израиля по ядерной программе Ирана
Израиль 13 июня атаковал военные и ядерные объекты Ирана во время операции "Львиный народ". ЦАХАЛу удалось ликвидировать высокопоставленных военных и физиков-ядерщиков.
Позже, 22 июня, к операции присоединились США, атаковав противобункерными авиабомбами ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Президент США Дональд Трамп позже заявил, что ядерная программа Ирана уничтожена. 24 июня он объявил о прекращении огня.
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