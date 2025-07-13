Иран готов применить ядерную бомбу против Израиля, - Нетаньяху

Об этом заявил премьер-министр Еврейского Государства Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News, передает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

По его словам, Корпус стражей исламской революции спешит "вооружиться обогащенным ураном".

"Мы это видели. Мы говорили, что через год у них появится ядерная бомба, и они ее применят. В отличие от других ядерных держав, они действительно ее применят и сотрут нас с лица земли", - предупредил Нетаньяху.

Также он прокомментировал операцию в Газе, где ХАМАС по-прежнему держит заложников, похищенных во время резни, которую террористическая организация устроила в Израиле 7 октября 2023 года.

"Израиль делает все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а ХАМАС делает все наоборот", - отметил Нетаньяху.