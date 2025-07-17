Іран готовий відновити переговори зі США щодо ядерної програми: що відомо

Іран прагне покращити свої міжнародні позиції та відновив переговори зі США щодо ядерної програми, які були призупинені після ізраїльських ударів.

Про це йдеться в матеріал РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні.

Анонімний представник адміністрації Трампа заявив Washington Post, що Іран готовий до угоди щодо ядерної програми, попри попередні атаки США та Ізраїлю.

За даними видання War on the Rocks, Тегеран погоджується обмежити збагачення урану до рівня 3,67% для цивільних потреб - як це передбачала угода 2015 року. В обмін Іран вимагає скасування санкцій і посиленого моніторингу з боку МАГАТЕ.

Проблема в тому, що саме Трамп свого часу вийшов із цієї угоди, назвавши її "поганою". Тепер його адміністрація наполягає на більш жорстких умовах - повному припиненні збагачення урану. Ця вимога є неприйнятною для Ірану.

Спецпосланець президента США по Близькому Сходу Стівен Віткофф заявив, що переговори можуть розпочатися "дуже скоро, протягом наступного тижня".

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив готовність до діалогу, але лише за умови гарантій, що нових атак не буде.

За словами Аміра Чахакі, Іран розуміє, у якому вразливому становищі знаходиться, і тому готовий йти на угоду, але існують нюанси всередині країни.

"Іран шукає шлях якось красиво прийняти умови Америки, щоб якимось чином пояснити це ультраправим в Ірані. Вони є меншістю, але є десь 15-20% іранців, які хотіли бачити тріумф Хаменеї (Верховного лідера Ірану - ред.), як раніше, коли Іран дотримувався стратегії порогової держави", - пояснив він.

Ця стратегія передбачає, що Іран не створював ядерну зброю, але постійно тримав цю опцію "на столі", аби здобувати для себе ті чи інші бонуси на міжнародній арені.