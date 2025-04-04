Іран готовий до прямих переговорів щодо ядерної програми, - Трамп

"Забудьте про листи, я думаю, вони хочуть прямих переговорів", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Його заява прозвучала наступного дня після того, як Тегеран дав зрозуміти, що готовий вести переговори через посередників. Проте, продовжуючи свою промову, Трамп додав, що вважає за краще провести особисту розмову з Іраном і вважає, що це може полегшити укладення угод.

"Я думаю, що це відбувається швидше, і ви можете зрозуміти іншу сторону набагато краще, ніж якби ви діяли через посередників... Вони хотіли використовувати посередників. Я не думаю, що це обов'язково так. Я думаю, що вони стурбовані. Я думаю, що вони почуваються вразливими, і я не хочу, щоб вони почувалися так", - сказав президент США.

У середу глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив у телефонній розмові з нідерландським колегою Каспаровом Велдкампом, що Іран готовий до "справжніх переговорів із позиції рівності та непрямим чином".

Крім того, президент Ірану Масуд Пезешкіан минулого тижня заявив, що верховний лідер аятолла Алі Хаменеї відкинув перспективу прямих перемовин з адміністрацією Трампа через його військові погрози.

Bloomberg нагадує, що 2018 року Трамп в односторонньому порядку вивів США з глобальної угоди, що обмежує ядерну діяльність Ірану в обмін на пом'якшення санкцій. Після повернення в Білий дім він відновив свою так звану кампанію "максимального тиску" проти Тегерана, посиливши санкції і попередивши про можливі військові дії, якщо спроби укласти нову угоду зазнають невдачі.