Иран готов к прямым переговорам по ядерной программе, - Трамп

"Забудьте о письмах, я думаю, они хотят прямых переговоров", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Его заявление прозвучало на следующий день после того, как Тегеран дал поднять, что готов вести переговоры через посредников. Тем не менее, продолжая свою речь, Трамп добавил, что предпочитает провести личный разговор с Ираном и считает, что это может облегчить заключение сделок.

"Я думаю, что это происходит быстрее, и вы можете понять другую сторону гораздо лучше, чем если бы вы действовали через посредников... Они хотели использовать посредников. Я не думаю, что это обязательно так. Я думаю, что они обеспокоены. Я думаю, что они чувствуют себя уязвимыми, и я не хочу, чтобы они чувствовали себя так", - сказал президент США.

В среду глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в телефоном разговоре с Нидерландским коллегой Каспаров Велдкампом, что Иран готов к "подлинным переговорам с позиции равенства и непрямым образом".

Кроме того, президент Ирана Масуд Пезешкиан на прошлой неделе заявил, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи отверг перспективу прямых переговоров с администрацией Трампа из-за его военных угроз.

Bloomberg напоминает, что в 2018 году Трамп в одностороннем порядке вывел США из глобального соглашения, ограничивающего ядерную деятельность Ирана в обмен на смягчение санкций. После возвращения в Белый дом он возобновил свою так называемую кампанию "максимального давления" против Тегерана, ужесточив санкции и предупредив о возможных военных действиях, если попытки заключить новую сделку потерпят неудачу.