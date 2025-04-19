Іран готовий обмежити збагачення урану, але вимагає гарантій від США

Іран заявив Сполученим Штатам на переговорах минулого тижня, що готовий прийняти деякі обмеження щодо збагачення урану. Але він потребує надійних гарантій того, що президент США Дональд Трамп не вийде з ядерної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Іран і США мають намір провести другий раунд переговорів Римі, через тиждень після першого раунду переговорів в Омані. Обидві сторони охарактеризували перемовини як позитивні.
Трамп, який з лютого відновив кампанію "максимального тиску" на Тегеран, відмовився від ядерного пакту 2015 року між Іраном і шістьма світовими державами в 2018 році під час свого першого терміну і відновив санкції проти Ірану.
За минулі роки Тегеран, як йдеться в матеріалі Reuters, неухильно переступав межі угоди 2015 року щодо своєї ядерної програми.
Тегеран підійшов до переговорів обережно, скептично ставлячись до того, що вони можуть призвести до угоди, і з підозрою ставлячись до Трампа, який неодноразово погрожував бомбардуванням Ірану, якщо той не припинить свою програму прискореного збагачення урану.
З приходом на другий президентський термін Дональд Трамп вирішив укласти нову ядерну угоду з Іраном, після того, як він розірвав стару угоду та поновив санкції під час своєї першої каденції з 2017 по 2021 роки.
На початку березня Трамп звернувся листом до лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Він запропонував укласти нову угоду. В разі відмови американський лідер пригрозив Тегерану масованими ударами по території країни, зокрема по об'єктах, які відносять до іранської ядерної програми.
Хаменеї відповів, що не бажає вести переговори із "зарозумілими державами" та привів у повну бойову готовність ракетні війська.
11 квітня іранський лідер під тиском змінив свою позицію та погодився на переговори зі США.
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