Иран готов ограничить обогащение урана, но требует гарантий от США

Иран заявил Соединенным Штатам на переговорах на прошлой неделе, что готов принять некоторые ограничения по обогащению урана. Но он нуждается в надежных гарантиях того, что президент США Дональд Трамп не выйдет из ядерной сделки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Иран и США намерены провести второй раунд переговоров Риме, через неделю после первого раунда переговоров в Омане. Обе стороны охарактеризовали переговоры как позитивные.
Трамп, который с февраля возобновил кампанию "максимального давления" на Тегеран, отказался от ядерного пакта 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами в 2018 году во время своего первого срока и возобновил санкции против Ирана.
За прошедшие годы Тегеран, как говорится в материале Reuters, неуклонно переступал границы соглашения 2015 года по своей ядерной программе.
Тегеран подошел к переговорам осторожно, скептически относясь к тому, что они могут привести к соглашению, и с подозрением относясь к Трампу, который неоднократно угрожал бомбардировкой Ирана, если тот не прекратит свою программу ускоренного обогащения урана.
С приходом на второй президентский срок Дональд Трамп решил заключить новую ядерную сделку с Ираном, после того, как он разорвал старое соглашение и возобновил санкции во время своей первой каденции с 2017 по 2021 годы.
В начале марта Трамп обратился с письмом к лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Он предложил заключить новое соглашение. В случае отказа американский лидер пригрозил Тегерану массированными ударами по территории страны, в частности по объектам, которые относят к иранской ядерной программе.
Хаменеи ответил, что не желает вести переговоры с "высокомерными государствами" и привел в полную боевую готовность ракетные войска.
11 апреля иранский лидер под давлением изменил свою позицию и согласился на переговоры с США.
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