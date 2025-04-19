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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Иран готов ограничить обогащение урана, но требует гарантий от США

Фото: Иран выставляет условия Соединенным Штатам (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Иран заявил Соединенным Штатам на переговорах на прошлой неделе, что готов принять некоторые ограничения по обогащению урана. Но он нуждается в надежных гарантиях того, что президент США Дональд Трамп не выйдет из ядерной сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Иран и США намерены провести второй раунд переговоров Риме, через неделю после первого раунда переговоров в Омане. Обе стороны охарактеризовали переговоры как позитивные.

Трамп, который с февраля возобновил кампанию "максимального давления" на Тегеран, отказался от ядерного пакта 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами в 2018 году во время своего первого срока и возобновил санкции против Ирана.

За прошедшие годы Тегеран, как говорится в материале Reuters, неуклонно переступал границы соглашения 2015 года по своей ядерной программе.

Тегеран подошел к переговорам осторожно, скептически относясь к тому, что они могут привести к соглашению, и с подозрением относясь к Трампу, который неоднократно угрожал бомбардировкой Ирана, если тот не прекратит свою программу ускоренного обогащения урана.

 

Переговоры по ядерной программе Ирана

С приходом на второй президентский срок Дональд Трамп решил заключить новую ядерную сделку с Ираном, после того, как он разорвал старое соглашение и возобновил санкции во время своей первой каденции с 2017 по 2021 годы.

В начале марта Трамп обратился с письмом к лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Он предложил заключить новое соглашение. В случае отказа американский лидер пригрозил Тегерану массированными ударами по территории страны, в частности по объектам, которые относят к иранской ядерной программе.

Хаменеи ответил, что не желает вести переговоры с "высокомерными государствами" и привел в полную боевую готовность ракетные войска.

11 апреля иранский лидер под давлением изменил свою позицию и согласился на переговоры с США.

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