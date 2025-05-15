Іран готовий до ядерної угоди зі США, але є умова, - NBC News

Іран готовий підписати ядерну угоду з президентом США Дональдом Трампом в обмін на скасування економічних санкцій.
Про це заявив головний радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.
За його словами, Іран зобов'язується:
Однак додав, що ці кроки можуть бути реалізовані в обмін на негайне скасування всіх економічних санкцій. На запитання, чи погодиться Іран підписати угоду сьогодні, якщо ці умови буде виконано, Шамхані відповів: "Так".
"Це все ще можливо. Якщо американці діятимуть так, як кажуть, то безсумнівно, у нас можуть бути кращі відносини. Це може призвести до поліпшення ситуації в найближчому майбутньому", - додав головний радник верховного лідера Ірану.
Шамхані дав інтерв'ю NBC лише за кілька годин, як Трамп запропонував Ірану "Оливкову гілку", що супроводжувалася погрозами посилення економічних санкцій, якщо Іран не ухвалить угоду про обмеження ядерної програми країни.
Іранський представник зі свого боку висловив розчарування тоном Трампа і його погрозами, які тривають.
"Він говорить про оливкову гілку, яку ми не бачили. Це все колючий дріт", - сказав він.
Нагадаємо, у неділю 12 травня глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від своїх "ядерних прав", якщо мета США полягає тільки в цьому.
Учора президент США Дональд Трамп сказав, що повністю підтримує Іран, але країна не стане ядерною державою.
"Вони не будуть ядерною державою. Дозвольте мені пояснити. Я повністю за Іран. Я хочу, щоб у них була прекрасна країна і щоб вони заробляли багато грошей", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.
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