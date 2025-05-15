Иран готов к ядерной сделке с США, но есть условие, - NBC News

Иран готов подписать ядерное соглашение с президентом США Дональдом Трампом в обмен на отмену экономических санкций.
Об этом заявил главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.
По его словам, Иран обязуется:
Однако добавил, что эти шаги могут быть реализованы в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций. На вопрос, согласится ли Иран подписать соглашение сегодня, если эти условия будут выполнены, Шамхани ответил: "Да".
"Это все еще возможно. Если американцы будут действовать так, как говорят, то несомненно, у нас могут быть лучшие отношения. Это может привести к улучшению ситуации в ближайшем будущем", - добавил главный советник верховного лидера Ирана.
Шамхани дал интервью NBC всего через несколько часов, как Трамп предложил Ирану "Оливковую ветвь", которая сопровождалась угрозами ужесточения экономических санкций, если Иран не примет соглашение об ограничении ядерной программы страны.
Иранский представитель в свою очередь выразил разочарование тоном Трампа и его угрозами, которые продолжаются.
"Он говорит об оливковой ветви, которую мы не видели. Это все колючая проводка", - сказал он.
Напомним, в воскресенье 12 мая глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран никогда не откажется от своих "ядерных прав", если цель США состоит только в этом.
Вчера президент США Дональд Трамп сказал, что полностью поддерживает Иран, но страна не станет ядерной державой.
"Они не будут ядерной державой. Позвольте мне объяснить. Я полностью за Иран. Я хочу, чтобы у них была прекрасная страна и чтобы они зарабатывали много денег", - сказал Трамп в интервью Fox News.
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