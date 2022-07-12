Иран готовится предоставить России сотни боевых беспилотников, - Белый дом

Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ему сотни боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР .

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока неясно, предоставил ли Иран уже какие-либо из БПЛА России, но сказал, что у США есть информация, указывающая на то, что Иран готовится обучить российские силы их использованию уже в этом месяце.

"Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая БПЛА, способных нести вооружение, в ускоренном порядке", — заявил он журналистам.

Салливан отметил, что Иран предоставил аналогичные беспилотные летательные аппараты йеменским повстанцам-хуситам для нападения на Саудовскую Аравию до того, как в начале этого года было достигнуто прекращение огня.