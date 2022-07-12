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Иран готовится предоставить России сотни боевых беспилотников, - Белый дом

Фото: Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Gettу Images)
Автор: Константин Широкун

Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ему сотни боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока неясно, предоставил ли Иран уже какие-либо из БПЛА России, но сказал, что у США есть информация, указывающая на то, что Иран готовится обучить российские силы их использованию уже в этом месяце.

"Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая БПЛА, способных нести вооружение, в ускоренном порядке", — заявил он журналистам.

Салливан отметил, что Иран предоставил аналогичные беспилотные летательные аппараты йеменским повстанцам-хуситам для нападения на Саудовскую Аравию до того, как в начале этого года было достигнуто прекращение огня.

Напомним, президент США Джо Байден отправляется в ближневосточное турне с 13 по 16 июля. Во время поездки он посетит Израиль, Саудовскую Аравию и Западный берег реки Иордан, который контролируется палестинцами.

Ранее иранские власти пригрозили расколом в регионе в случае создания объединенной системы ПВО между арабскими странами и Израилем по итогу визита Байдена.

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