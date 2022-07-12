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Іран готується надати Росії сотні бойових безпілотників, - Білий дім

Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Gett Images)
Автор: Константин Широкун

Росія звернулася до Ірану з проханням надати йому сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що поки неясно, чи надав Іран вже будь-які з БПЛА Росії, але сказав, що у США є інформація, яка вказує на те, що Іран готується навчити російські сили їх використанню вже в цьому місяці.

"Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується надати Росії до декількох сотень безпілотників, включаючи БПЛА, здатних нести озброєння, в прискореному порядку", — заявив він журналістам.

Салліван зазначив, що Іран надав аналогічні безпілотні літальні апарати єменським повстанцям-хуситам для нападу на Саудівську Аравію до того, як на початку цього року було досягнуто припинення вогню.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вирушає в близькосхідне турне з 13 по 16 липня. Під час поїздки він відвідає Ізраїль, Саудівську Аравію і Західний берег річки Йордан, який контролюється палестинцями.

Раніше іранська влада пригрозили розколом в регіоні у разі створення об'єднаної системи ППО між арабськими країнами та Ізраїлем за підсумком візиту Байдена.

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Російська ФедераціяІранБілий дім