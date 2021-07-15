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Иран не готов возобновить переговоры по ядерной сделке

Автор: Даша Харченко

Иран не готов возобновить переговоры о приведении политики в соответствие с ядерной сделкой 2015 года, пока не начнется председательство избранного президента Ирана Ебрагима Раисе. Иран передал эту позицию европейским чиновникам, выступающим собеседниками непрямых американо-иранских переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Раисе должен вступить на пост в начале августа.

В апреле начались переговоры по возрождению ядерной сделки 2015 года, официально названной Совместным всеобъемлющим планом действий (JCPOA).

Пресс-секретарь Государственного департамента США подтвердил, что Иран попросил больше времени из-за смены президента.

"Мы были готовы продолжать переговоры, но иранцы требовали больше времени, чтобы решить вопрос о своем президентский переход", - заявила представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что Евротройка обеспокоена из-за решения Ирана начать выработку урана. Республика нет веских причин возобновлять добычу химического элемента.

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