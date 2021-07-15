Иран не готов возобновить переговоры по ядерной сделке

Иран не готов возобновить переговоры о приведении политики в соответствие с ядерной сделкой 2015 года, пока не начнется председательство избранного президента Ирана Ебрагима Раисе. Иран передал эту позицию европейским чиновникам, выступающим собеседниками непрямых американо-иранских переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Раисе должен вступить на пост в начале августа.
В апреле начались переговоры по возрождению ядерной сделки 2015 года, официально названной Совместным всеобъемлющим планом действий (JCPOA).
Пресс-секретарь Государственного департамента США подтвердил, что Иран попросил больше времени из-за смены президента.
"Мы были готовы продолжать переговоры, но иранцы требовали больше времени, чтобы решить вопрос о своем президентский переход", - заявила представитель Госдепа.
Ранее сообщалось, что Евротройка обеспокоена из-за решения Ирана начать выработку урана. Республика нет веских причин возобновлять добычу химического элемента.