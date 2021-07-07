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В Евросоюзе обеспокоены решением Ирана производить уран

Новина українською →
Иран, Среда 07 июля 2021 16:18
В Евросоюзе обеспокоены решением Ирана производить уран Фото: в Евросоюзе обеспокоены решением Ирана производить уран (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Евротрийка обеспокоена из-за решения Ирана начать выработку урана. У республика нет веских причин возобновлять добычу химического элемента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В совместном заявлении Германии, Франции и Великобритании идет речь об их обеспокоенности из-за последнего отчета Международного агентства по атомной энергии в отношении Ирана. По словам Евротройки, республика нарушает обязательства в рамках ядерной сделки.

"У Ирана нет реальной гражданской необходимости производить металлический уран или заниматься научно-исследовательскими работами по этой теме. Это шаг по направлению к разработке ядерного оружия", - отмечается в совместном заявлении.

Євротрійка отметила, что решение Ирана ставит под сомнение успешное завершение переговоров в Вене по ядерной программе Тегерана.

В частности, в Евросоюзе упрекнули республику за то, что она ограничила доступ экспертов МАгАтЭ к своим объектам после выхода из договоренностей по мониторингу.

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Евросоюз Иран ядерное оружие уран
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