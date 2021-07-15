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Іран не готовий відновити переговори щодо ядерної угоди

Автор: Даша Харченко

Іран не готовий відновити переговори про приведення політики у відповідність до ядерної угоди 2015 року, поки не почнеться головування обраного президента Ірану Ебрагіма Раїсі. Іран передав цю позицію європейським чиновникам, які виступають співрозмовниками непрямих американо-іранських переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раїсі має вступити на пост на початку серпня.

У квітні розпочались переговори щодо відродження ядерної угоди 2015 року, офіційно названої Спільним всеосяжним планом дій (JCPOA).

Прес-секретар Державного департаменту США підтвердив, що Іран попросив більше часу через зміну президента.

"Ми були готові продовжувати переговори, але іранці вимагали більше часу, щоб вирішити питання про свій президентський перехід", - заявила представник Держдепу.

Раніше повідомлялось, що Євротрійка стурбована через рішення Ірану розпочати виробку урану. Республіка немає вагомих причин відновляти добування хімічного елемента.

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