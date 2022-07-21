Иран заявил о готовности поставлять оружие в "дружественные страны"

Армия Ирана смогла разработать самые современные БПЛА. Подобное оружие руководство страны могло бы продать своим партнерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий командующего Сухопутными войсками Ирана Киомарса Хейдари для Tasnim news.

Генерал доложил о разработке современных беспилотников которые используются в дальней и трансграничной разведке, а также в боевых действиях. Он также рассказал о структурных изменениях в армии Ирана, которые дадут возможность быстрее модернизировать собственное оружие для улучшения точности и дальности его действия. "Иран готов экспортировать военную технику и оружие в дружественные страны", - заявил генерал Хейдари.