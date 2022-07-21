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Иран заявил о готовности поставлять оружие в "дружественные страны"

Фото: Командующий Сухопутных войск Ирана Киомарс Хейдари (facebook.com/irannews2021)
Автор: РБК-Украина

Армия Ирана смогла разработать самые современные БПЛА. Подобное оружие руководство страны могло бы продать своим партнерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий командующего Сухопутными войсками Ирана Киомарса Хейдари для Tasnim news.

Генерал доложил о разработке современных беспилотников которые используются в дальней и трансграничной разведке, а также в боевых действиях.

Он также рассказал о структурных изменениях в армии Ирана, которые дадут возможность быстрее модернизировать собственное оружие для улучшения точности и дальности его действия.

"Иран готов экспортировать военную технику и оружие в дружественные страны", - заявил генерал Хейдари.

Напомним, что ранее Белый дом докладывал о визите российских чиновников на аэродром в центре Ирана. Целью визитов по словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, был обзор беспилотных летательных аппаратов, которые страна-агрессор хочет приобрести для использования в войне против Украины.

Позже Иран заявил, что не продавал никакого оружия российской армии и выступает против эскалации войны в Украине.

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Российская ФедерацияИранТорговля оружиемВойна в Украине