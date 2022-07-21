RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іран заявив про готовність постачати зброю до "дружніх країн"

Фото: Командувач Сухопутних військ Ірану Кіомарс Хейдарі (facebook.com/irannews2021)
Автор: РБК-Україна

Армія Ірану змогла розробити найсучасніші БПЛА. Подібну зброю керівництво країни могло б продати своїм партнерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар командувача Сухопутними військами Ірану Кіомарса Хейдарі для Tasnim news.

Генерал доповів про розробку сучасних безпілотників які використовуються у дальній та транскордонній розвідці, а також у бойових діях.

Він також розповів про структурні зміни у армії Ірану, які дадуть можливість швидше модернізувати власну зброю для покращення точності та дальності її дії.

"Іран готовий експортувати військову техніку та зброю до дружніх країн", - заявив генерал Хейдарі.

Нагадаємо, що раніше Білий дім доповідав про візит російських чиновників на аеродром у центрі Ірану. Метою візитів за словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, був огляд безпілотних літальних апаратів, які країна-агресор хоче придбати для використання у війні проти України.

Пізніше Іран заявив, що не продавав ніякої зброї російській армії і виступає проти ескалації війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІранТоргівля зброєюВійна в Україні