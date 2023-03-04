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Іран гарантував готовність співпрацювати з МАГАТЕ "на високому рівні", - Reuters

Фото: Іран заявив про готовність співпрацювати з МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Іран "на високому рівні" запевнив Міжнародне агентство з атомної енергії у своїй готовності врегулювати невирішені проблеми, а також має намір продовжувати технічні обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляє Reuters з посиланням на спільне звернення Ісламської республіки та МАГАТЕ, Іран має намір дозволити агентству здійснювати діяльність з перевірки та моніторингу. Умови будуть узгоджені пізніше.

Зазначено, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі привітав завірення зі сторони Ісламської Республіки.

Іран та агентство також розпочали технічні обговорення, щоб повністю прояснити питання походження збагачених до 83,7% частинок урану на ядерному об'єкті у Фордо.

Також Іран має намір дозволити МАГАТЕ здійснювати діяльність з перевірки та моніторингу, умови будуть узгоджені під час подальших обговорень. Технічна зустріч, присвячена цьому питанню, пройде найближчим часом у Тегерані.

Крім того, Іран готовий надати доступ до трьох ядерних об'єктів. Сторони домовилися взаємодіяти виходячи з "прав та обов'язків" республіки та компетенцій агентства.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило виявлення в Ірану збагаченого урану, близького за концентрацією до збройного.

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ІранМАГАТЭ