Иран гарантировал готовность сотрудничать с МАГАТЭ "на высоком уровне", - Reuters

Иран "на высоком уровне" заверил Международное агентство по атомной энергии в своей готовности урегулировать нерешенные проблемы, а также намерено продолжать технические обсуждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщает Reuters со ссылкой на совместное обращение Исламской республики и МАГАТЭ, Иран намерен разрешить агентству осуществлять деятельность по проверке и мониторингу. Условия будут согласованы позже.
Отмечено, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приветствовал заверения со стороны Исламской Республики.
Иран и агентство также приступили к техническим обсуждениям, чтобы полностью прояснить вопрос происхождения обогащенных до 83,7% частиц урана на ядерном объекте в Фордо.
Также Иран намерен разрешить МАГАТЭ осуществлять деятельность по проверке и мониторингу, условия будут согласованы в ходе дальнейших обсуждений. Техническая встреча, посвященная этому вопросу, пройдет в ближайшее время в Тегеране.
Кроме того, Иран готов предоставить доступ к трем ядерным объектам. Стороны договорились взаимодействовать, исходя из "прав и обязанностей" республики и компетенций агентства.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Международное агентство по атомной энергии подтвердило обнаружение в Иране обогащенного урана, близкого по концентрации к вооруженному.
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