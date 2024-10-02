Іран є дестабілізуючою силою на Близькому Сході, - Гарріс

Кандидат у президенти США Камала Гарріс відреагувала на іранську ракетну атаку по Ізраїлю. Вона заявила, що Іран є дестабілізуючою силою на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я ясно бачу, що Іран - дестабілізуюча, небезпечна сила на Близькому Сході. Я завжди буду гарантувати, що Ізраїль матиме можливість захистити себе від Ірану і терористичних формувань, що підтримуються Іраном", - заявила вона у вівторок.
Крім того, того ж дня, 1 жовтня, президент США Джо Байден скликав термінову нараду щодо ситуації в Ізраїлі та доручив американським військовим допомогти ізраїльській державі збивати ракети Ірану.
Гарріс заявила, що повністю підтримує наказ Байдена збивати іранські ракети.
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