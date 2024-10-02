Иран является дестабилизирующей силой на Ближнем Востоке, - Харрис

Кандидат в президенты США Камала Харрис отреагировала на иранскую ракетную атаку по Израилю. Она заявила, что Иран является дестабилизирующей силой на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я ясно вижу, что Иран - дестабилизирующая, опасная сила на Ближнем Востоке. Я всегда буду гарантировать, что у Израиля будет возможность защитить себя от Ирана и поддерживаемых Ираном террористических формирований", - заявила она во вторник.
Кроме того, в тот же день, 1 октября, президент США Джо Байден созвал срочное совещание по ситуации в Израиле и поручил американским военным помочь израильскому государству сбивать ракеты Ирана.
В свою очередь, Харрис заявила, что полностью поддерживает приказ Байдена сбивать иранские ракеты.
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