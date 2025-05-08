Іран доставив нафту до Китаю за допомогою "зомбі-судна": що відомо

За даними систем відстеження, наприкінці квітня танкер під назвою Global розвантажив близько 2 мільйонів барелів іранської нафти в порту, підпорядкованому владі китайської провінції.

Однак насправді це був санкційний супертанкер Gather View, який видавав себе за списане судно, щоб приховати походження вантажу - це перший задокументований випадок, коли "зомбі-судно" зайшло до такого порту після січневої заборони на обслуговування санкційних суден.

Це свідчить про те, на які хитрощі йдуть Тегеран та китайські незалежні нафтопереробники, щоб зберегти прибуткову торгівлю.

Постачання нафти до Китаю має ключове значення для Ірану та приватних НПЗ у провінції Шаньдун. Раніше для маскування її походження використовували перевантаження між суднами поблизу Малайзії.

Але посилення контролю з боку США і Китаю на початку року ускладнило цей маршрут, тож трейдери почали звертатися до приватних портів Китаю та використовувати менші, менш помітні танкери.

Проте постачання 2 мільйонів барелів нафти на санкціонованому супертанкері до державного порту порушує усталену обережність трейдерів. Це надто ризикована операція: у разі викриття вантаж вартістю близько 120 мільйонів доларів можуть конфіскувати, а сам порт ризикує опинитися під вторинними санкціями США - як це сталося з терміналом на півдні Китаю в березні.

Зазначимо, що так звані "зомбі-судна", які маскуються під списані танкери, давно стали інструментом обходу санкцій, зокрема в торгівлі з Венесуелою.