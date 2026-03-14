Іран допускає можливість пропуску нафтових танкерів через Ормузьку протоку, але є умова

01:15 14.03.2026 Сб
2 хв
Танкери зможуть пройти протоку, але торгівля має здіснюватись не доларами, як зазвичай
aimg Маловічко Юлія
Фото: танкер з нафтою (Getty Images)

Тегеран допустив пропуск обмеженої кількості нафтових танкерів через Ормузьку протоку, якщо торгівля буде здійснюватись китайськими юанями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Іран розглядає можливість дозволу обмеженій кількості нафтових танкерів проходити Ормузькою протооюу, якщо торгівля вантажами здійснюватиметься в китайських юанях. Про це повідомив CNN високопоставлений іранський чиновник.

За словами джерела, цей можливий крок відбувається на тлі роботи ісламської республіки над новим планом управління потоком нафтових танкерів через протоку.

Повідомляється, що міжнародна торгівля нафтою майже повністю здійснюється в доларах, за винятком російської нафти, яка підпадає під санкції і торгується в рублях або юанях.

Китай протягом останніх кількох років намагався нав'язати свої послуги, купуючи нафту в юанях, зокрема в Саудівській Аравії. Але долар залишається світовою резервною валютою, а юань не користується широким визнанням на світовому ринку.

Блокада Ормузької протоки

Як відомо, незадовго після початку війні в Ірані останній заблокував перехід таканерів з нафтою Ормузькою протокою.

Внасліжок дефіициту нафти на ринках США частково зняли санкції з РФ у секторі нафти, щоб типу стабілізувати ринок.

Зазначимо, що дорожчання нафти допомгло заробити Москві значну кількість грошей, яку Кремль без сумніву спрямує на вукріплення військових потреб і, як наслідок, проти України.

