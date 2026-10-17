Іран допомагав хуситам розвідданими для атак на Саудівську Аравію, – WSJ

За словами людей, ознайомлених із даними саудівської розвідки та єменського альянсу, який протистоїть хуситам, завдяки допомозі Ірану угруповання змогло організувати одні з найпотужніших і найскладніших атак за весь час протистояння.

Підтримка Тегерана охоплювала не лише постачання зброї. Іран також допомагав із наведенням ракет і дронів, передавав розвідувальну інформацію та сприяв удосконаленню тактики бойовиків.

Які цілі атакували хусити

Допомога Ірану сприяла наступу хуситів, під час якого вони швидко захоплювали території в Ємені. Нині угруповання контролює частину узбережжя Баб-ель-Мандебської протоки — стратегічно важливого морського маршруту для експорту саудівської нафти.

Бойовики також атакують нафтові танкери, енергетичні об'єкти й аеропорти Саудівської Аравії. Серед нападів, згаданих у матеріалі WSJ, — атака в Ер-Ріяді минулими вихідними, внаслідок якої загинули щонайменше 13 людей.

Військова співпраця з хуситами дає Тегерану змогу посилювати тиск на регіональних суперників через союзні збройні угруповання. Це ускладнює зусилля президента США Дональда Трампа та американських партнерів із країн Перської затоки, які намагаються завершити війну з Іраном на вигідних для себе умовах.

"Зв'язок на оперативному рівні дуже, дуже міцний", — зазначив Денні Цитринович, колишній керівник іранського відділення ізраїльської оборонної розвідки.

За його словами, Іран зацікавлений в успіхах хуситів, оскільки їхні дії завдають шкоди Саудівській Аравії та можуть сприяти зростанню цін на нафту. Експерт вважає, що йдеться не просто про відносини між покровителем і залежним від нього угрупованням, а про стратегічну співпрацю.