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Иран помогал хуситам разведданными для атак на Саудовскую Аравию, – WSJ

11:41 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: йеменские хуситы (Getty Images)

Иран передавал хуситам разведданные и помогал наводить ракеты и дроны на нефтяные танкеры, энергетические объекты и аэропорты Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам людей, ознакомленных с данными саудовской разведки и противостоящего хуситам йеменского альянса, благодаря помощи Ирана группировка смогла организовать одни из самых мощных и сложных атак за все время противостояния.

Поддержка Тегерана охватывала не только поставки оружия. Иран также помогал с наведением ракет и дронов, передавал разведывательную информацию и способствовал усовершенствованию тактики боевиков.

Какие цели атаковали хуситы

Помощь Ирану способствовала наступлению Хуситов, во время которого они быстро захватывали территории в Йемене. В настоящее время группировка контролирует часть побережья Баб-эль-Мандебского пролива — стратегически важного морского маршрута для экспорта саудовской нефти.

Боевики также атакуют нефтяные танкеры, энергетические объекты и аэропорты Саудовской Аравии. Среди нападений, упомянутых в материале WSJ, — атака в Эр-Рияде в минувшие выходные, в результате которой погибли по меньшей мере 13 человек.

Военное сотрудничество с хуситами позволяет Тегерану усиливать давление на региональных соперников через союзные вооруженные группировки. Это усложняет усилия президента США Дональда Трампа и американских партнеров из стран Персидского залива, пытающихся завершить войну с Ираном на выгодных для себя условиях.

"Связь на оперативном уровне очень, очень прочная", - отметил Дэнни Цитринович, бывший руководитель иранского отделения израильской оборонной разведки.

По его словам, Иран заинтересован в успехах хуситов, поскольку их действия наносят ущерб Саудовской Аравии и могут способствовать росту цен на нефть. Эксперт считает, что речь идет не просто об отношениях между покровителем и зависимой от него группировкой, а о стратегическом сотрудничестве.

Напоминаем, что 10 октябрямеждународный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде подвергся атаке, в результате которой погибли 12 человек, еще 309 получили ранения. После удара рейсы перенаправили, а работу аэропорта приостановили.

Уже 11 октябряаэропорт атаковали повторно. В результате попадания неустановленного снаряда в терминал возник пожар, один человек погиб, еще 11 получили ранения.

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