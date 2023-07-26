Іран допомагає Росії створити "на порядок більший" арсенал безпілотників, - CNN

За словами аналітиків з Розвідувального управління Міністерства оборони США, новий завод забезпечить Росію новими запасами безпілотників, які "на порядок більші", ніж ті, які вона могла закупити в Ірану до цього.

У квітні США опублікували супутниковий знімок запланованого розташування передбачуваного заводу з виробництва безпілотників. Аналітики стверджують, що Іран регулярно переправляє обладнання до Росії для допомоги у будівництві об’єкта.

У розвідці додали, що на сьогодні вважається, що Іран надав Росії понад 400 безпілотників Shahed 131, 136 і Mohajer, і цей запас Росія вже майже повністю вичерпала.

За словами одного з аналітиків, наприкінці минулого року США мали дані розвідки про те, що Іран розглядає можливість надання балістичних ракет Ірану, але цей план, схоже, наразі "відкладено".

Аналітики зазначили, що Іран отримує вигоду від надання Росії військового обладнання, тому що він може продемонструвати свою зброю міжнародним покупцям і натомість отримує гроші та підтримку від Росії для своїх космічних і ракетних програм.

Постачання іранської зброї до Росії

Росія використовує іранські дрони для завдання ударів по території України. Захід неодноразово заявляв, що Росія домовилася з Тегераном про постачання безпілотників, але Москва та Іран довгий час всіляко відкидали ці звинувачення.

Після надання реальних доказів застосування РФ дронів іранського виробництва Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

Британська розвідка повідомляла, що РФ перейшла від отримання невеликих іранських партій дронів повітряним транспортом на великі партії за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.