Иран не должен получить ядерное оружие, - генсек НАТО

Страны Североатлантического Альянса (НАТО) выступили против того, чтобы Иран получил ядерного оружия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренного заседания Альянса, передает РБК-Украина.

По его словам, НАТО на протяжении нескольких лет выражало озабоченность действиями Ирана, которые дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие и выразили озабоченность в связи с испытаниями Ираном ракет, которые могут достичь территории Европы", - заявил Столтенберг.

Напомним, 5 января Иран отказался от основного обязательства по ядерной сделке. В частности, Тегеран отказывается придерживаться каких-либо ограничений относительно количества центрифуг для обогащения урана, которые он может использовать.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. При этом он уверен, что сможет заставить Тегеран подписать новую ядерную сделку.

Также РБК-Украина писало, что 10 января Евросоюз проведет экстренную встречу, на которой планирует обсудить ситуацию вокруг отказа Ирана от ядерной сделки. Во время встречи может быть обсуждено введение международных санкций против Ирана.