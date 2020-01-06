Іран не повинен отримати ядерну зброю, - генсек НАТО

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО висловив стурбованість відмовою Ірану від ядерної угоди і випробуванням ракет

Країни Північноатлантичного Альянсу (НАТО) виступили проти того, щоб Іран отримав ядерної зброї. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на брифінгу за підсумками екстреного засідання Альянсу, передає РБК-Україна.

За його словами, НАТО протягом декількох років висловлювало заклопотаність діями Ірану, які дестабілізують ситуацію на Близькому Сході.

"Ми погодилися, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю і висловили заклопотаність у зв'язку з випробуваннями Іраном ракет, які можуть досягти території Європи", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, 5 січня Іран відмовився від основного зобов'язання з ядерної угоді. зокрема, Тегеран відмовляється дотримуватися будь-яких обмежень щодо кількості центрифуг для збагачення урану, які він може використовувати.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що у Ірану ніколи не буде ядерної зброї. При цьому він упевнений, що зможе змусити Тегеран підписати нову ядерну угоду.

Також РБК-Україна писало, що 10 січня Євросоюз проведе екстрену зустріч, на якій планує обговорити ситуацію навколо відмови Ірану від ядерної угоди. Під час зустрічі може бути обговорено введення міжнародних санкцій проти Ірану.