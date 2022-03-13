Иран должен немедленно прекратить свои нападения на Ирак, - Госдеп США

В сообщении Госдепартамента сказано, что США решительно осуждают ракетные удары по Эрбилю в Ираке прошлой ночью с территории Ирана.

"Удары были вопиющим нарушением суверенитета Ирака. Никакие объекты США не были повреждены, персонал не пострадал, и у нас нет указаний на то, что атака была направлена ​​против Соединенных Штатов", - сказано в сообщении.

Также в США призвали Иран немедленно прекратить нападения на Ирак и не вмешиваться в его дела.

"Иран должен немедленно прекратить свои нападения, уважать суверенитет Ирака и прекратить вмешательство во внутренние дела Ирака. Соединенные Штаты поддерживают наших иракских партнеров, в том числе в Курдистане, и будут помогать нашим партнерам в регионе защищаться", - предупредили в Госдепе.

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