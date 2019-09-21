Иран договорился об учениях с Россией из-за действий США

Иран в ответ на действия США проведет военные учения с Россией и Китаем. Об этом заявил представитель Генштаба вооруженных сил Ирана Кадир Низами, передают иранские СМИ.

По его словам, военные учения пройдут в северной части Индийского океана и в Оманском заливе. В иранском Генштабе подчеркнули, что это будут первые трехсторонние учения с Россией и Китаем.

Также сообщается, что Тегеран инициировал учения после того, президент США Дональд Трамп одобрил отправку американских военнослужащих на Ближний Восток.

Напомним, ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что усиление группировки на Ближнем Востоке носит оборонительный характер и стало ответом на запросы о подкреплении со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ. Войска США сосредоточат внимание в первую очередь на воздушной и противоракетной обороне.

До этого арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере от йеменского порта Ходейда в ответ на атаку на объекты Saudi Aramco. Ответственность за атаки взяли на себя хуситы, однако Вашингтон и Эр-Рияд обвиняют в причастности именно иранскую сторону.