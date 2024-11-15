Іран будує укриття під російські Су-35: Defense Express показало супутникові знімки

Видання звернуло увагу, що на супутниковому знімку за вересень 2024 року можна побачити зведення арочних укриттів на третій тактичній авіабазі в Ірані в районі міста Хамадан.

Фото: укриття для Су-35 в Ірані (defence-ua.com)

За даними Defense Express, розмір цих укриттів становить приблизно 25 метрів на 30 метрів. Такі укриття надто великі для літаків F-4 Phantom, які там базуються, але підходять для Су-35С.

При цьому журналісти звертають увагу на доцільність таких дій Ірану, оскільки з 2013 року в країні зводили підземні укриття на авіабазі Eagle 44. Її ввели в експлуатацію минулого року.

Спочатку там, ймовірно, планували розмістити F-4 Phantom, але через деякий час на супутниковому знімку авіабази помітили макет Су-35С. З цього можна зробити висновок, що Іран хотів адаптувати Eagle 44 під російські літаки.

При цьому залишається невідомим, коли саме почнуться постачання Су-35С до Ірану.

Варто зауважити, що Су-35 - російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Він може летіти зі швидкістю до 2500 кілометрів на годину, використовує ракети та обладнаний 30-мм гарматами.